Rauf Denktaş Üniversitesi'nden yeni yıl etkinliği

Rauf Denktaş Üniversitesi, öğrencileri için 19 Aralık 2019 Çarşamba gün Papa Bar’da “International Night & Christmas Party” etkinliği düzenlemiştir. Gecede öğrenciler kendi ülkelerine ait düzenledikleri kültürel faaliyetlerini icra ederken, aynı zamanda yeni yılı da kutlamış oldular.

Yeni yıla erken giren öğrencilerimiz için Üniversitemiz, uluslararası ülkelerden gelen öğrenciler için, kendi ülkeleri ile ilgili video gösterisi yapıldı. Öğrenciler kendi ülkelerine ait yerel kıyafetleri tanıtma maçıyla ufak bir defile gösterisinin yanında dansları ve şarkılarıyla geceye damga vurdular. Gecenin sonunda öğrencilerimize sertifika ve hediyeler verilerek Üniversitemiz yeni yıla sevgi, birlik ve beraberlikle girmenin mutluluğunu yaşadılar.