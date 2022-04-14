RDÜ Rektörü Prof.Dr. Bıçak'tan Soyalan'a ziyaret

Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ve beraberindeki heyet, KKTC Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette RDÜ'den Uluslararası İlişkiler Direktörü Sabina Rajabova ile Hukuk Fakültesi Koordinatörü Faysal Güden ve Polis Muhaceret Dairesi Müdürü Fevzi Öztümen de hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Prof. Dr. Bıçak, Genel Müdür Soyalan'a, RDÜ'nün gelişimiyle ilgili son bilgileri aktardı.

Prof. Dr. Bıçak, polisin ülke genelindeki yoğun çabalarından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederken, özellikle Ercan Havalimanı’nda görev yapan muhaceret polislerinin, öğrencilerin adaya girişlerindeki titiz çalışmalarından ve RDÜ ile sürekli irtibat halinde olmalarından dolayı Genel Müdür Soyalan’a teşekkür etti.

Prof. Dr. Bıçak ayrıca hukuk fakültesi mezunu olması hasebiyle Soyalan’ı, RDÜ Hukuk Fakültesi’nin bu yıl ilk mezunlarını vereceği dönem sonunda düzenlenecek mezuniyet törenine davet etti. Bıçak, konuşmaların ardından Soyalan’a bir de teşekkür plaketi takdim etti.