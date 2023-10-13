Reçete yolsuzluğu soruşturması: "İki eczacıya ek tutukluk verildi, eczacı kalfası ise teminatla serbest bırakıldı"

Sahte reçete yolsuzluğu soruşturması kapsamında mahkemeye çıkarılan eczacı K.D. ve eczacı Fi. I.’ın soruşturma kapsamında 3 gün daha tutuklu kalmalarına emir verilirken, eczacı kalfası Z. P. ise teminat karşılığında serbest bırakıldı.

Sahte reçete yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanan eczacı K. D. eczacı F. I. ve eczacı kalfası Z. P. bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Cemali Çiftçi, olguları aktardı. Çiftçi, Gönyeli ve Geçitkale eczaneleriyle ilgili 54 adet sahte reçete tespit edildiğini, söz konusu reçetelerin 39’unun Geçitkale’de 16’sının ise Gönyeli’de bulunduğu bildirildi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, F. I. ve K. D.’in soruşturma kapsamında 3 gün daha tutuklu kalmasına, Z. P.’ın ise teminat karşılığında tutuksuz yargılanmasına karar verdi.