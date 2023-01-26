Reessur’un ölüm sebebi otopsiyle belirlendi

İskele Long Beach bölgesindeki bir inşaat alanında dün sabah ölü bulunan Zehie Helin Reessur’un (K-16) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “küt cisimle vurmaya bağlı olarak gelişen kafa kemiği kırığı, beyin kanaması ve iç organ yaralanması” olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ, Güney Kıbrıs'a kaçmış ancak tespit edilerek dün akşam KKTC'ye iade edilmişti. Bu sabah İskele Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verilmişti.

Cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur ise bugün ikindi namazı sonrasında Gazimağusa'da toprağa verildi.