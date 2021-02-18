Regaip Kandili bu gece idrak ediliyor

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili bugün idrak ediliyor.

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, koronavirüs salgını nedeniyle hayatları çok daha fazla zorlaşan fakirleri, yetimleri, kimsesizleri, yardıma muhtaç insan ve diğer canlıları gözetmek, darda ve zorda kalanlara maddi manevi destek olmak ve yardımı esirgememek gerektiğini belirtti.

Atalay, bu akşam idrak edilecek Regaip Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, 18 Şubat 2021 Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece üç aylar geleneğinin ilk kandili olan Regaip kandilinin, Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gecenin adı olduğunu vurguladı.

Prof. Atalay, “elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek” gibi anlamlara sahip olan Regaip kelimesinin, birçok inanan ve milletimizce asırlardır Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik bir çaba olarak ‘Regaib Kandili’ adıyla idrak edildiğini kaydetti.

Bu zaman dilimlerinin öncelikle insanların fiil ve davranışları gözden geçirdiği iç muhasebe fırsatları olarak görmek gerektiğini kaydeden Atalay, Regaib gecesi, salgın tehdidi nedeniyle camilerde geçirilmese de, evde, zaten her Müslümanın rutini olması gerektiği üzere namazla, sadakalarla geçirmeye gayret etmek gerektiğini belirtti.

Atalay, “Bol bol Kuran-ı Kerim okuyalım, tövbe edelim. Anne-baba ve büyüklerimizin gönüllerini alarak, bizler için hayır dua etmelerine vesile olalım. Kendimiz, ailemiz, milletimiz, tüm din kardeşlerimiz ve insanlık için hayır ve güzellikler içeren dualar edelim” tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Atalay, şöyle devam etti:

“Bir yılı aşkın bir süredir insanlığı pençesine alan Koronavirüs salgını nedeniyle hayatları çok daha fazla zorlaşan fakirleri, yetimleri, kimsesizleri, yardıma muhtaç insan ve diğer canlıları gözetelim, darda ve zorda kalanlara maddi manevi destek olalım, yardımımızı esirgemeyelim. Yapılan hiçbir iyiliğin Allah katında karşılıksız kalmayacağının bilinciyle çok daha fazla iyilik yapmak için uğraşalım. Bu duygularla halkımızın, milletimizin ve İslam aleminin, akşam idrak edeceğimiz Regaib Kandilini kutlar, dostluk ve kardeşlik duygularımızın pekişmesine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hakk’ tan niyaz ederim”

DİN-GÖR-SEN

Din Görevlileri Sendikası (Din-Gör-Sen) Genel Başkanı Süleyman Çakır, Yüce Allah’ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi sebebiyle bu geceye “Regaip” denildiğini belirterek, böyle bir geceyi idrak edecek olmanın sevinci ve huzurunu yaşadıklarını kaydetti.

Üç ayların manevî iklimine yeniden ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Çakır, şöyle devam etti:

“Regaip gecesine özgü bir ibadet şekli olmadığını ancak bu gecede bol bol istiğfar etmeye, kaza ve nafile namazları kılmaya, Kur’an-ı Kerim okumaya ve dinlemeye, Peygamber Efendimize salat ve selam getirmeye, kendimiz, ailemiz, milletimizin birlik ve beraberliği ve tüm din kardeşlerimiz için dua etmeye, yetimleri ve kimsesiz çocukları gözetmeye, fakir ve yoksulların gönlünü diğer zamanlara nazaran daha fazla hoş etmeye gayret sarf etmeliyiz”

Süleyman Çakır, “Cenab-ı Allah’tan bizleri sağlık ve afiyet içerisinde daha nice mübarek gecelere ulaştırmasını, hayatımızın her anını hayırlı hizmetler ve makbul amellerle geçirmeyi nasip etmesini, milletimizin birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin güçlenmesine vesile olmasını ve salgın hastalığın def’i ref olmasını diliyorum” dedi.

KKTC DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, içinde bulunulan mübarek üç ayların, rahmet ve mağfiret ayları olduğunu belirterek, Regaib Kandili’nin bu müstesna ayların içinde bulunan ve gönül dünyamızı aydınlatan kandillerin ilki olduğunu söyledi.

İnik, “Maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 kısıtlamaları münasebeti ile bu mübarek geceyi topluca cemaat halinde ihya etmemenin hüznünü yaşadığımız bu günlerde, insanlık olarak bazı dersler çıkarmak zorundayız. Yüce dinimizin asıl gayesi insanı benlik duygusundan uzaklaştırıp insanları iyiye, güzele, hayra sevk ederek onları hem dünyada, hem de ahrette mutlu kılmaktır. Bu vesile ile bir birimize omuz vereceğimiz el uzatacağımız günlerden geçiyoruz” dedi.

Gökan İnik, şöyle devam ett:

“Kısıtlamalar sebebi ile zora düşmüş, darda kalmış geçim sıkıntısı çeken, yardım elinin uzanmasını bekleyen insanlarımız var. Bu mübarek günlerde bu mazlumların ahını işitmek, kendimizi onların yerine koyup empati yapmak ve gönül muhasebesi yapmak hem dini hem de insani bir vazifedir.

Unutmayalım ki; bir toplumda ne kadar çok yardımlaşma ve dayanışma varsa o kadar çok huzur, barış ve kardeşlik hâkim olur. Hep birlikte devletimizin aldığı tedbirlere uyarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek, bu sıkıntılı süreci birlikte aşacağız inşallah”