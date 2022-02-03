Üç ayların müjdecisi kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla KKTC'de program düzenlendi ve dualar edildi.

Hala Sultan Camii'nde, Din İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliği organizasyonuyla düzenlenen programa, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, TDV Genel Müdürü İzani Turan, Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, TDV gönüllüsü rap sanatçısı Resul Aydemir ve milli basketbolcu Furkan Aldemir ile çok sayıda KKTC vatandaşı katıldı.

Camiyi dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Cami cemaati, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in ardından TDV Genel Müdürü İzani Turan'ın hitabını dinledi.

Daha sonra kılınan namaz ve edilen duaların ardından program sona erdi.

TDV, program sonunda "Hediyem Kur'an olsun" projesi kapsamında 2 bin adet Kur'an-ı Kerim dağıttı, kandil simidi ve tatlı ikram etti.