Girne Akçiçek Hastanesi’nde görevli doktor Özcan Hüdaverdi, sosyal medya hesabından Covid-19 ile ilgili alınması gereken önlemler ile ilgili açıklama yaptı.

Hüdaverdi’nin açıklaması şu şekilde:

“Rehavete kapılmayalım ve lütfen dikkate alınız!!!!!!!

Covid -19 tüm dünyada beklenmedik şekilde arttı.

Kapalı ve kalabalık alanlarda zorunlu maske uygulanması, maske takmayanlara ceza uygulanması, denetimlerin hızlı bir şekilde artırılması , sosyal mesafenin korunması ve tüm mekanlarda hijyen kontrolünün sağlanması gerekir. …”