banner22

“Rehavete kapılmayalım ve lütfen dikkate alınız”

“Rehavete kapılmayalım ve lütfen dikkate alınız”
banner32

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görevli doktor Özcan Hüdaverdi, sosyal medya hesabından Covid-19 ile ilgili alınması gereken önlemler ile ilgili açıklama yaptı.

Hüdaverdi’nin açıklaması şu şekilde:

“Rehavete kapılmayalım ve lütfen dikkate alınız!!!!!!!

Covid -19 tüm dünyada beklenmedik şekilde arttı.

Kapalı ve kalabalık alanlarda zorunlu maske uygulanması, maske takmayanlara ceza uygulanması, denetimlerin hızlı bir şekilde artırılması , sosyal mesafenin korunması ve tüm mekanlarda hijyen kontrolünün sağlanması gerekir. …”

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kıbrıs Türk Halkı, Erenköy Direnişi ile tarihi...
Kıbrıs Türk Halkı, Erenköy Direnişi ile tarihi...
  1. Kıbrıs
﻿