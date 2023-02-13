Rehber öğretmenlere eğitim verilecek… Depremden etkilenen öğrencilere yönelik psikososyal destek ve yapılabilecekler ele alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullardaki rehber öğretmenlere, deprem felaketinden ikincil düzeyde etkilenen öğrencilere yönelik psikososyal destek ve yapılabilecekler konusunda eğitim verilecek.

Doç. Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmeer tarafından çevrimiçi gerçekleştirilecek eğitim, çarşamba günü 15.00-17.00 arasında yapılacak.

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’nin konuyla ilgili yazılı açıklamasına göre, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla birlikte birçok çalışma yürütüyor.

Yeni eğitim-öğretim dönemine başlarken yaşanan deprem felaketinden ikincil düzeyde etkilenen öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarına yönelik doğru tespit ve müdahale için de çalışmalar söz konusu.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullardaki rehber öğretmenlere kılavuz olabilecek deprem sonrası öğrencilere yönelik psikososyal destek ve yapılabilecekler konusunda Doç. Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmeer tarafından eğitim gerçekleştirilecek.

Çevrimiçi etkinlik, 15 Şubat çarşamba günü 15.00-17.00 (Kıbrıs saatiyle) arasında yapılacak.