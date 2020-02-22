Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’nin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan Başbakan Ersin Tatar her dönem gelişmesini sürdüren KKTC turizminin daha güzel günlere gelebilmesi için uğraşlarının sürdüğünü vurguladı.

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği’nin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dün akşam Lefkoşa Merit Otel’de resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Başbakan Ersin Tatar, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

ÖYMEN: “TANITIM İÇİN ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN ÇABAYI HARCIYORUZ”

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Dener Öymen gecede yaptığı konuşmada, ülkeyi en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Öymen, “Bu ülkenin tanıtılması, bu ülkenin ileri gitmesi için elimizden gelen bütün çabaları harcamaya çalışıyoruz. Bizim istediğimiz turizm camiasındaki paydaşlarımız ile en iyi şekilde bir birimize katkı sağlamak ve turizmin en iyi gelişmesi için çaba harcamaktır” dedi.

ÜSTEL: “TURİSTLERLE BİRE BİR TEMAS KURAN KİŞİLER... KUTSAL BİR GÖREV”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de Rehberler Birliği’nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Rehberlerin yaptığı görevin kutsal olduğunu belirten Üstel, ülkenin tanıtılması için gelen turistle bire bir temaslar kuran kişiler olduklarını söyledi.

Üstel, “Rehbersiz bir turizm düşünülemez. Ülkemize gelen turistlerin ilk karşılaştıkları kişi rehberlerdir. Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Değerli rehber arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Yağmur, kış, sıcak demeden her türlü fedakârlıkla çalışıyorlar” dedi.

TATAR: “REHBERLİK ÜLKE TANITIMI İÇİN FEVKALADE ÖNEMLİ”

Başbakan Ersin Tatar da, rehberlerin yaptığı çalışmaların ülke için önemini vurgularken, rehberleri kutladı.

Tatar, “Ne mutlu bize ki KKTC turizminde 43. yılını dolduran bir örgütümüz var. Bu örgütün 43 yıl yaşaması bizim bir zenginliğimizdir” dedi.

Tatar, KKTC’nin tarihi, kültürü, varlıkları ve her yönü cennetten bir parça olduğunu ve bunların anlatılması gerektiğini belirterek, “Dolayısıyla bunları kavrayabilmek, anlayabilmek, öğrenebilmek ve anlatabilmek rehberlerimizin görevidir. Rehberlik bir ülkenin tanıtımı için fevkalade önemli bir görevdir” diye konuştu.

“SİZLER İÇİN AÇILIMLAR YAPMAK GÖREVİMİZ”

Başbakan Tatar, rehberlere ne gibi katkılar verebileceklerinin hükümetin gündeminde olduğunu da aktararak, “Turizm bakanımız ile birlikte sizlerin beklentilerini anlayabilmek, ona göre açılımlar yapabilmek bizlerin görevidir. Turizmin gelişmesi için dil bilen, kültürlü ve anlatma kabiliyeti olan rehberlerimizin sayısının artırılması gerekmektedir. KKTC’yi ziyaret etmekte olan turistlerin sayısı nasıl ki artıyorsa rehber sayısının da artması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar, kültürlü, dil bilen, dünya bilen ve bunları turistlere en iyi şekilde anlatabilecek yetenekte insanların, mesleğe teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

GÜNEYDEN GELEN REHBERLER

Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gelişmekte olan KKTC’nin turizminin daha güzel, daha başarılı günlere gidebilmesi için hep birlikte çalışmamız gerekiyor ve çalışıyoruz. Ülkedeki tesisler giderek daha da artmakta, yatak kapasitesi artmakta ve ulaşımdaki sorunların da inşallah önümüzdeki dönemde aşılması ile daha fazla turistin gelebileceğini ve haliyle onlara bu gibi hizmetlerin verilmesi gerektiğini paylaşırken, güneyden kuzeye geçenlerin de bir hizmet beklediğini, dönem dönem duyuyoruz. Güneyden rehberle geliyorlar. Güneyden gelen rehber bizim ülkemizdeki yerleri anlatıyor. Bu da esasında hoş karşılanan bir şey değildir. Biz nasıl ki güneye giderken bize izin verilmez, buraya gelirken biz nasıl izin vereceğiz diye tereddüt içerisinde oluyoruz. Bizim bir ırkçılığımız yok. İnsanlara olan bakış açımız belli. Dolayısıyla bu konuda da bazı açılımların gerektiğini biliyoruz. Biz çağdaş ve medeni ölçüler içerisinde karşılıklı anlayış ve dolayısıyla güney kuzey trafiğinde de rehberlerin önemli görev üstlenmekte olduğunu biliyoruz.”