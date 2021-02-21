‘’Rehberlerimiz ülkemizin vitrini, sesi ve pusulasıdır’’

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği 21 Şubat Dünya Rehberler Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.

KTTTB Turizm Komitesi yayımladığı mesajda ülkede önemli meslek gruplarından biri olan rehberlerin turizm taşımacıları için de önemli bir yere sahip olduklarını vurguladı.

Mesajda şu sözlere yer verildi.

‘’Her ne kadar da zor günlerden geçiyor olsak da ülkemizin önceliği olan sektörlerden biri olan turizmin en önemli aktörlerinden biri olan rehberlerimiz bizlerin hayatında önemli bir yere sahiptir.

Rehber kardeşlerimiz ülkemizin vitrini, sesi ve pusulasıdır. Aynı kaderi paylaşıp, turizm için sırası geldiginde birlikte terlediğimiz birlikte yorulduğumuz ama hiç usanmadan çalıştığımız değerli meslek paydaşlarımız olan rehberlerimizin Rehberler Günü’nü kutlar, bu kötü günlerin geçip yine birlikte yol alacağımız nice turların ve transferlerin olacağı günleri özlemle bekliyoruz. Biz birlikte daha güzeliz.’’