Rehberlerin sıkıntılarının çözülmesi için adım atılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, rehberlerin turizmin önemli bacağını oluşturduğunu belirterek, muhatap taraflarla da konuşarak rehberlerin sıkıntılarının çözülmesi için adım atılacağını kaydetti.

Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Yusuf Nidai ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlıktan verilen bilgiye göre, rehberler sektörün sıkıntılarını Sucuoğlu’na aktardı.

NİDAİ

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Yusuf Nidai, “sektörde yanlış işler yapıldığını ve yasalara uyulmadığını” belirtti.

Rehber statüsünde olmayan ama rehberlik yapan kişilerin varlığından bahseden Nidai, yasaya göre her otobüste bir rehber bulundurulması gerektiğini ama bunun yapılmadığını, ortada çalışma izinsiz insanların dolaştığını söyledi.

Emeklerinin çalındığını söyleyen Nidai, esnafın da bu durumdan son derece rahatsız olduğunu ifade etti, Sucuoğlu’nun konuyla ilgilenmesini istedi.

SUCUOĞLU

Bakan Sucuoğlu, rehberlerin turizmin önemli bir bacağını oluşturduğunu belirterek, bu konudaki açıklamaları ihbar olarak kabul ettiklerini, hemen harekete geçileceğini kaydetti.

Konunun takipçisi olacakların dile getiren Sucuoğlu, muhatap taraflarla da konuşarak en kısa sürede sıkıntının turiste de yansıtılmadan çözülmesi için adım atılacağını vurguladı.