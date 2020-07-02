Rektör Hocanın'dan Büyükelçi Başçeri'ye ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, göreve yeni gelmesi dolayısıyla gerçekleştirdiği nezaket ziyaretleri kapsamında 30 Haziran 2020 Salı günü, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Başçeri, DAÜ’nün KKTC Yükseköğrenimi’nin önemli bir unsuru olduğuna ve bilimsel araştırmaların KKTC için büyük önem taşıdığına vurgu yaptığı ziyarette; Rektör Prof. Dr. Hocanın ise Büyükelçi’ye DAÜ’nün kısa, orta ve uzun vadeli planları ile ilgili detaylı bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet konularında KKTC’nin en önemli kurumlarının başında geldiğinin altını çizerek, DAÜ’yü kaliteden ödün vermeden daha iyi yerlere getirmeyi hedeflediklerini belirtti . Büyükelçi Başçeri’ye anı plaketi de takdim eden Prof. Dr. Hocanın, kabul dolayısıyla Büyükelçi Başçeri’ye teşekkürlerini sundu.