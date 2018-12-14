Restorancılar Birliği (Res-Bir), Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu’nu ziyaret etti.
Res-Bir’den yapılan açıklamaya göre, Salih Kayım başkanlığındaki heyetin dün gerçekleştirdiği ziyarette, ülke gündemi ve sektörel sorunlar ele alınarak, iki birliğin daha verimli çalışma yürütebilmesi için iş birliği konusu görüşüldü.
Res-Bir Başkanı Salih Kayım yaptığı konuşmada, Türkiye’deki sektör temsilcileri ve odalarla iş birliğini geliştirmek için çeşitli temaslarda bulunacağını belirterek, üyelerin menfaatlerine yönelik çalışmalar için gerekli girişimleri de başlattıklarını ifade etti.
Res-Bir'den Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'ne ziyaret
Restorancılar Birliği (Res-Bir), Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu’nu ziyaret etti.
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