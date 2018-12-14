Res-Bir'den Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'ne ziyaret

Restorancılar Birliği (Res-Bir), Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu’nu ziyaret etti.

Res-Bir’den yapılan açıklamaya göre, Salih Kayım başkanlığındaki heyetin dün gerçekleştirdiği ziyarette, ülke gündemi ve sektörel sorunlar ele alınarak, iki birliğin daha verimli çalışma yürütebilmesi için iş birliği konusu görüşüldü.

Res-Bir Başkanı Salih Kayım yaptığı konuşmada, Türkiye’deki sektör temsilcileri ve odalarla iş birliğini geliştirmek için çeşitli temaslarda bulunacağını belirterek, üyelerin menfaatlerine yönelik çalışmalar için gerekli girişimleri de başlattıklarını ifade etti.