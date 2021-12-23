Res-Bir: "İşletmelere verilen prim desteği artırılmalı"

Res-Bir, asgari ücretin belirlenmesi sonrası açıklama yaparak, işletmelere verilen prim desteğinin artırılması gerektiğini belirtti.

Restorancılar Birliği (Res-Bir) asgari ücretin belirlenmesi sonrası, yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, işletmelere verilen prim desteğinin artırılması gerektiği ifade edildi.

"DEVLETİN GÖREVİ, ASGARİ ÜCRETİN İŞLETMELER TARAFINDAN ÖDENEBİLMESİNİ MÜMKÜN KILMAK"

Asgari ücretin artırılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, devlete de görev düştüğü kaydedildi. Açıklamada, "devlete düşen görev, açlık sınırına dayanan asgari ücreti mutlaka artırmakla birlikte, bu ücretin mevcut ekonomik durgunluk içerisinde işletmeler tarafından ödenebilmesini mümkün kılmak ve işletmere verilen prim desteğini mutlaka artırmaktır" deildi.

İşte Res-Bir'in açıklaması:

Restorancılar olarak tam kapanma dönemleri dahil çok zor zamanlardan geçtik ancak bu zor zamanları aile gibi gördüğümüz çalışanlarımız ile birlikte ekmeğimizi bölüşerek hep birlikte ayakta kalmaya çalışarak geçirdik. Şimdi ise pandemi krizine bir de büyük bir ekonomik kriz eklendi. Şu aşamada piyasada yaşanan daralma, döviz borçları, döviz kiralar birçok işletmeyi hali hazırda iflas noktasına getirdi.

Tüm bu ekonomik daralma alım gücünü düşürdüğü gibi, asgari ücreti de açlık sınırına çekti. Asgari ücretin kesinlikle artırılması gerektiğini düşünüyoruz, ancak bunun gerçekçi ve sürdürülebilir olması için mutlaka devletin de kendi üzerine düşen yükümlülükleri bulunmaktadır.

Örneğin belli bir çalışan sayısına endeksli olan %50 prim desteği, çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işletmelere verilmelidir. Eğer devlet üzerine düşeni yapıp bu koşulları tam olarak sağlamazsa, asgari ücretin artmasına tam destek olan restorancılar dahi, ekonomik imkansızlık sebebiyle bu ücreti isteseler bile ödeyemeyecekler ve zaten iflas aşamasında oldukları için açıkça iflas edeceklerdir.

Burada devlete düşen görev, açlık sınırına dayanan asgari ücreti mutlaka artırmakla birlikte, bu ücretin mevcut ekonomik durgunluk içerisinde işletmeler tarafından ödenebilmesini mümkün kılmak ve işletmere verilen prim desteğini mutlaka artırmaktır.