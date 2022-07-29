Resimli yeni kimlik kartına sahip tüm çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti’ne pasaporta ihtiyaç duymadan KKTC kimlikleri ile seyahat edebileceki

İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi ve Baş Yazmanlığı, resimli yeni kimlik kartına sahip tüm çocukların, Türkiye Cumhuriyeti’ne pasaporta ihtiyaç duymadan KKTC kimlikleriyle seyahat edebileceğini duyurdu.

Verilen bilgiye göre, E-Nüfus Sistemine geçiş süreci gereklerinden biri olan doğum anından itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kimliklendirilmesini sağlamak amacıyla dün Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla Sakinlerin Kaydı Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle bugünden itibaren KKTC yurttaşları doğum anından itibaren kimliklendirilecek.

Kimliklendirme işlemleri ikamet adresine en yakın kaymakamlık veya bucaklardan yapılabilecek.