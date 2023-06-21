Resmi Gazete'den haberler

Geçtiğimiz yıl yürürlükten kaldırılan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi”, yeniden yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararda, “14.01.2020 tarihinde Resmi Gazete Sayı: 8, A.E. 24, EK.lll'de yayımlanarak yürürlüğe giren "55/1989 İmar Yasası Altında 'Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi'ni geri çekip yürürlükten kaldıran 19.09.2022 tarihinde Resmi Gazete Sayı: 219, A.E. 719, EK.lll'de yayımlanan duyuru işbu duyuru ile iptal edilerek 'Gazimağusa, iskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi' tekrardan yürürlüğe girer” ifadeleri kullanıldı.

-YSK, Erülkü’nün şikayetini reddetti…

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu, bağımsız aday Meriç Erülkü’nün tüm adaylara bir programda yer vermediği gerekçesiyle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun uyarılması talebini değerlendirerek oy birliğiyle reddetti.

İlgili yasaya göre, milletvekili seçimlerinde bağımsız milletvekili adaylarına BRT’de konuşma hakkı tanınmadığının belirtildiği YSK kararında, “BRTK'nin parti adayları ile tüm bağımsız adaylara konuşma fırsatı vermesi fırsat eşitliğinin sağlandığının göstergesidir. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun tüm adaylara, siyasi parti ve bağımsız aday şeklinde iki ayrı tarihe ayırdığı programlar neticesinde yine de fırsat eşitliği bozulmamaktadır” denildi.