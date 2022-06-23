Resmi Gazete’den haberler

Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliğine Anıl Kaya’nın atanmasını önerdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı’na; DAÜ VYK’daki görevi sürerken milletvekili seçilen ve ardından da bakan olan Ziya Öztürkler’in istifasıyla boşalan üyeliğe Anıl Kaya’nın atanması önerisini götürme kararı aldı.

Liman İşçileri Şirketi’nin tasfiye edilmesi kararının ardından tasfiye memurluğu için atama yapıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Av. Hande Güzoğlu, tasfiye memuru olarak atandı.

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖ) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Aydın Karakuzu’nun görevine son verildi. Karakuzu’nun yerine Hüseyin Azer Özkan atandı.

Nicosia Tobacco Co. Ltd.’in sigara üretim tesisi kuracağı Balıkesir’deki arazi, Bakanlr Kurluu’nca “özel sanayi bölgesi” ilan edildi.