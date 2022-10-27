Resmi Gazete’den haberler...

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından Sayıştay üyeliği münhal duyurusu yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, aranan nitelikleri taşıyanların en geç 9 Kasım Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na bir dilekçeyle başvurması gerekiyor.

- YÖDAK üyeliği için başvuru kabulü duyurusu yapıldı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliği için Cumhuriyet Meclisi tarafından yapılacak üye seçimine yönelik başvuru kabulü duyurusu da yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, 65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasasının 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca, aday olmak isteyenlerin nitelikleri taşıdıklarını kanıtlayıcı belgelerle birlikte en geç 9 Kasım Çarşamba günü mesai bitimine kadar Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına başvurmaları gerekiyor.

- Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’nda üye değişikliği yapıldı

Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu üyesi Dr. Süleyman Uluçay’ın yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılmasından dolayı yerine Dr. Sadrettin Tuğcu’nun atanmasına karar verdi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

- II. Derece 2. Sekreter Yasa Yeşilada, TC Dışişleri Bakanlığında görevlendirildi

Dışişleri Bakanlığına bağlı Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğünde görev yapan II. Derece 2. Sekreter Yasa Yeşilada’nın, 6 Ekim tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda görevlendirilmesine karar verildi.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, söz konusu karar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında İşlevsel ve Yapısal İşbirliği Protokolü” uyarınca alındı.

- Bakanlar Kurulu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 500 bin TL’lik katkı yaptı

Bakanlar Kurulu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nde 500 bin TL tutarında maddi katkı yapılmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, hastalara yönelik hizmetler, hastaların özel ihtiyaçlarının karşılanması ve hastalar için hayati önem taşıyan ilaç ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere katkının yapılmasına karar verildi.