Resmi gazeteden haberler

Bakanlar Kurulu, TPIC ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) arasında hazırlanan sözleşme taslağının imzalanması ve gerekli tüm işlemleri yürütmesi amacıyla Kıb-Tek Genel Müdür Vekili’nin yetkili kılınmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı şöyle:

“Bakanlar Kurulu, Kıb-Tek’in mevcut yakıt stoğu dikkate alındığında, Teknecik Elektrik Santrali’nin yakıtsız kalmaması, ülkede bu nedenle elektrik kesintisi yaşanmaması ve/veya kesintilerin çoğalmaması ve/veya artan akaryakıt ihtiyacının karşılanması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşan ivedi ihtiyacın karşılanması için yıllık 220.000 ±%20 mton miktarında, 1 +1 yıl süresince ve Max %1 Kükürtlü Fuel Oil Fiyatı = PLATTS (Fuel-Oil 1.0 PCT High FOB Med (ltaly) Flat Fiyat (navlun ücreti ödenmeyecektir) olacak şekilde Teknecik Elektrik SBakanlar Kurulu, belediyelere destek yapılacak 85.456.934 TL’nin, İçişleri Bakanlığı 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen “Belediye Bütçelerine Destek Projesi” kaleminden karşılanmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı’na bağlı Bütçe Dairesi Müdürlüğü’nün 3.11.2022 tarih ve BTD.0.00-488/01-22/E.2450 sayılı yazısına istinaden, belediyelere destek yapılmak üzere 85.456.934 TL’nin, İçişleri Bakanlığı 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen 08-01 -06-2-0-04-3-07-1 -1-02 'Belediye Bütçelerine Destek Projesi' kaleminden karşılanmasına karar verdi.”

antrali’ne akaryakıt temin ve taşıma hizmeti alınabilmesi amacı ile TPIC ile KIB-TEK arasında hazırlanan sözleşme taslağının imzalanması ve gerekli tüm işlemleri yürütmesi amacıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdür Vekili'nin yetkili kılınmasına karar verdi.”

Bakanlar Kurulu'nun vergi ve benzeri kamu alacaklarının tahsilatını kolaylaştırıp, hızlandırmak amacıyla hazırladığı kararname Resmi GAzete'de yayımlandı.

“Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma ile Ödeme Süresi Geldiği Halde Kısmen veya Tamamen Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilatına İlişkin Yasa Gücünde Kararname” isimli kararname Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, yasa gücünde kararnamenin genel gerekçesi şu şekilde:

“Günümüz ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak, 2020 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ait kesinleştirilmiş vergiler, vergi cezaları, özel usulsüzlük cezaları, kamu alacağından doğan alacaklar ile ceza, dava masrafı, vergi cezası, para cezası gibi alacaklar ve bunlara ilişkin gecikme zamları ve gecikme faizlerinin ödenmesine olanak vermek suretiyle gerekli mali düzenlemelerin yapılması ve ekonomik kriz sürecinde yükümlülere kolaylık sağlamak ve tahsilatın hızlandırılmasına olanak tanımak amacıyla tahsilatı hızlandırıp, devlet bütçesine katkıda bulunmak ve ekonomik sıkıntı yaşayan yükümlülere açılım sağlamak hedeflenmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022, 11:00