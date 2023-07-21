Resmi Gazete’den haberler… Gazimağusa’da 3 anaokulu birleştiriliyor

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı bazı tüzükler ve aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı Gazi İlkokulu, Canbulat İlkokulu ve Gazimağusa Maarif Anaokulu'ndaki öğrenci sayılarının az olması nedeniyle, öğrencilere verilecek eğitim öğretimin daha verimli olması adına, üç okulun tek müdürlük altında birleştirilmesine ve okulun "Gazi-Canbulat İlkokulu" olarak isimlendirilmesine karar verdi.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

-İzcilik Federasyonu Tüzüğü

“Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası altında hazırlanan tüzük, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti izciliğinin gelişmesi, izcilik faaliyetlerinin uluslararası izcilik kuralları doğrultusunda yapılmasına olanak sağlanması, izcilikle uğraşan ülke çapındaki derneklerin bir çatı altında toplanması ve birlikteliğin sağlanmasını” amaçlıyor.

Tüzükle, Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu’nun kurulması ve İngilizce adının "Cyprus Turkish Scouting Guiding Federation” olması düzenlendi.

Tüzükte, federasyon ve izcilik faaliyetleri hakkında geniş düzenlemeler yer alıyor.

Öte yandan Cezaevi Disiplin Yasası altında hazırlanan “Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü” ve Kamu İhale Yasası altında hazırlanan “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller (Değişiklik) Tüzüğü” de Resmi Gazete’nin yeni sayısında yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

-Şehit ile Malüller ve Yakınlarını Tespit Komitesi

Bakanlar Kurulu, "Şehit ile Malüller ve Yakınlarını Tespit Komitesi"ne Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin yanında, en fazla şehit yakını dernek temsilcisi olarak Gürsel Benan'ın ve en fazla görev şehidi yakını dernek temsilcisi olarak ise Osman Akın’ın temsilci olarak atanmalarına karar verdi.

-AÖA Yönetim Kurulu’na atama

Bakanlar Kurulu, Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Yrd. Doç. Dr. Şükrü Cankaya'dan boşalan yönetim Kurulu üyeliğine, 60/2000 sayılı Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası'nın 14'üncü maddesi uyarınca Murad Aktuğ'un atanmasına karar verdi.