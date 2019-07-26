Resmi gazeteden haberler...Londra Türk okullarına 11 yeni öğretmen

Nobel Kimya ödüllü Aziz Sancar’ın eşi Prof. Gwen Sancar, KKTC Miami Fahri Temsilcisi oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ABD’nin Kuzey Carolina Chaphel Hill’de Carolina Türk Evi’nin Kurucusu olan Sancar, Miami Fahri Temsilcisi atandı.

LONDRA TÜRK OKULLARINA 11 YENİ ÖĞRETMEN

Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında görev yapacak 11 öğretmen belirlendi.

Yapılan sınavda başarılı olarak 1 Eylül 2019 ile 31 Temmuz 2021 arasında görev yapacak öğretmenler şunlar:

“Arif Canbulat, Tolga Uğurlugil, Eylem Varoğlu, Gamze Dağ, Süleyman Gelenler, Tümay Binici, Cevdet Çetinkaya, Hüseyin Alsancak, Barış Uzunahmet, Ayşe Çelebi ve Mustafa Binici.”

Halen görevde olan 11 öğretmen ise bu ay sonu KKTC’deki görevlerine iade edildi.

İKAMET İZİNLERİ VE VİZELER TÜZÜĞÜ

Yabancıların KKTC’ye girişleri, KKTC’de kalışları ve KKTC’den çıkışlarının usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla Fasıl 105 altında hazırlanan “İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı.

İŞ KAZASI, MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK ALANLARA ARTIŞ

İş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından gelir, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara artış verilmesi kararı alındı.

Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü İdare Meclisi’nin kararı uyarınca, bazı kararlar üretti.

Buna göre, 1 Temmuz’dan itibaren aylıklara yüzde 5.57 artış verilecek.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 19:11