Resmi Gazeteden yayınlanan kararlar

Bakanlar Kurulu, Lefkoşa’daki Bayraktar Türk Maarif Koleji’nin adını “İrsen Küçük Ortaokulu” olarak değiştirdi. Girne Karakum’da yapılacak ortaokula “Osman Nejat Konuk Ortaokulu”; İskele’de yapılacak koleje ise “İskele Evkaf Türk Maarif Koleji” adı verildi.
Öte yandan Girne Karakum bölgesinde yeni yapılacak ortaokulun "Osman Nejat Konuk Ortaokulu"; İskele bölgesinde yeni yapılacak kolejin "İskele Evkaf Türk Maarif Koleji" olarak isimlendirilmesine karar ilişkin Bakanlar Kurulu kararları da Resmi Gazete’de yayımlandı.