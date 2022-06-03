Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi tasfiye halindeki muhtelif şirketlere ait demirbaş satışı yapılacağını açıkladı

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi tasfiye halindeki muhtelif şirketlere ait demirbaş satışı yapılacağını açıkladı
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Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi  (Şirketler Mukayyitliği) 8, 9  ve  10  Haziran   günleri  mesai  saatleri  içerisinde,  tasfiye  halindeki muhtelif  şirketlere  ait  masa,  sandalye,  dolap,  market  ekipmanları  ve ofis  malzemelerinin  satışını  yapacak.

Demirbaşların satışları,  8 Haziran Çarşamba ve  10 Haziran  Cuma  günleri  09:00 - 13:00  saatleri  arası,  09  Haziran  Perşembe  günü  de  09:00 -  15:00  saatleri  arası  Eti  Ambarı  ( Kıbrıs  Sigorta  yanı )  Lefkoşa'da  yapılacak.

Satış bedelinin peşin ödeneceği belirtilen açıklamada, ödemeyi çek ile yapmak isteyen  alıcıların, bu  maksatla  keşide  ve  tanzim  edecekleri  çeklerin,  KKTC  mevzuatına  tabi  olan banka  garantili  veya  Good  For  Payment  kaşeli  çekler  keşide  ve  tanzim  etmek sureti  ile  ödeme  yapabilecekleri ifade edildi.

Demirbaşların bulundukları yerden teslim alınıp taşınmaları,  bakım ve onarımları için gerekli olabilecek her türlü masrafın alıcıya ait olacağı kaydedilen açıklamada, satılan demirbaşın değişimi ve iadesi olmayacağı belirtildi.

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