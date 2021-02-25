Restoranlar 1 Mart'tan sonra tam açılma talep ediyor

Restorancılar Birliği ,günah keçisi olarak gösterilmekten, kurallara uymayan, vaka yayıcı olarak lanse edilmekten bıktıklarını belirtirken 1 Mart’tan itibaren kurallara uyarak açılmayı talep ettiklerini duyurdu.
Restorancılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Bu gerçekler ışığında Cumartesi günü paket, çevrim içi sipariş ve Gel-al hizmetlerinin devamını. 1 Mart 2021 Pazartesi günü de, tam olarak, kurallara uyarak açılmayı talep ederiz.
Aksi takdirde, tüm personelimizin maaşlarını, yatırımlarını, kiralarımızı, banka taksitlerimizi ve daha birçok giderimizi avukatlar aracılığı ile mahkemelere taşıyacağımızı, siz değerli yöneticilerimize bildiririz.”Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 15:09