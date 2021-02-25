Restoranlar 1 Mart'tan sonra tam açılma talep ediyor

Restorancılar Birliği ,günah keçisi olarak gösterilmekten, kurallara uymayan, vaka yayıcı olarak lanse edilmekten bıktıklarını belirtirken 1 Mart’tan itibaren kurallara uyarak açılmayı talep ettiklerini duyurdu.

Restorancılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kural koyun ve açın sektörümüzü. Kural koyun, denetleyin ve açın bizleri. Mesafe kuralına uyacağımızı, masaları aralıklı yerleştireceğimizi, müşterilerimiz arası mesafe bırakacağımızı taahhüt ederiz. Personelimize 2 hafta da bir, PCR testi yaptıracağımızı taahhüt ederiz. Mekanlarımızın hijyen kurallarına uyacağına dair söz veririz. Kapalı alanlarda kapasitemizin yüzde 50'si ile çalışacağımıza taahhüt ederiz.

Bu gerçekler ışığında Cumartesi günü paket, çevrim içi sipariş ve Gel-al hizmetlerinin devamını. 1 Mart 2021 Pazartesi günü de, tam olarak, kurallara uyarak açılmayı talep ederiz.

Aksi takdirde, tüm personelimizin maaşlarını, yatırımlarını, kiralarımızı, banka taksitlerimizi ve daha birçok giderimizi avukatlar aracılığı ile mahkemelere taşıyacağımızı, siz değerli yöneticilerimize bildiririz.”

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 15:09