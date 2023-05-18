Reynar, onur yürüyüşüne katıldı

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Milletvekili adayı olarak gösterdiği, Tacan Reynar, “17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü” nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katıldı.

TDP’den verilen bilgiye göre, Dereboyu’ndan başlayan ve Meclis önündeki basın açıklamasıyla son bulan “Onur Yürüyüşü”ne katılan Reynar, kitleyle bütünleşerek, her türlü insan hakkı ihlaline karşı “birleşmenin” önemine vurgu yaptı.

Yürüyüşün amacının “Bizi görün, biz varız ve buradayız” demek olduğuna dikkat çeken Reynar, “Hangi nedenle ve hangi yönde olursa olsun, tek bir insan hakkı ihlalinin önlenebilmesinin yolu, tüm insan hakları ihlallerine karşı tek ses olmaktır. İşte o zaman kazanabilir ve herkesin onurlu yaşam hakkının teslim edilmesini sağlayabiliriz” dedi.