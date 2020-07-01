Rezerv tarımsal arazilerin kiralanması için son başvuru tarihi uzatıldı

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü, rezerv tarımsal arazilerin kiralanması için son başvuru tarihini 10 Temmuz’a kadar uzattığını açıkladı.

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu şöyle:

“İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğümüz tarafından, 20 Mayıs 2020 tarihinde, İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 40B maddesi uyarınca Rezerv Tarımsal Kaynakların mevsimlik olarak 1 Eylül 2020 - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında bir yıllığına kiralanacağı duyurusu yapılmıştı.

Sağlık Bakanlığımızın, hizmet verecek kamu kurum ve kuruluşlarda Kovid- 19 tedbirleriyle ilgili çalışma koşullarını düzenleyen genelgesi uyarınca Bakanlığımız, gerek çalışanların gerekse işlem yapmaya gelen vatandaşlarımızın sağlığının korunmasına yönelik almış olduğu tedbirler çerçevesinde, içinden geçtiğimiz bu zor dönemde, tedbiri elden bırakmadan, ekonomik işleyişin en az zararla atlatılması, ülke üretimine katkısı büyük olan çiftçi ve hayvancılarımızın rezerv tarımsal arazilerin kiralanması konusunda sıkıntı yaşanmaması amacıyla 1Eylül 2020 - 31 Ağustos 2021 kira dönemi için 20 Mayıs ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında müracaat kabullerinin yapılacağı duyurulmuştu.

15 Mayıs 2020 tarihinde İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğümüz tarafından bir yıllığına rezerv tarımsal arazilerin kiralanmasına yönelik yapılan duyuruda belirtilen son başvuru tarihi olan 3 Temmuz 2020 tarihi yaşanan yoğun talep nedeniyle, 10 Temmuz 2020 tarihine kadar son kez olmak üzere uzatılmıştır.

Müracaatlar, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’nin Kaza Tarımsal Şube Amirliklerine yapılacaktır.”