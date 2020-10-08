Risk gruplarına yönelik pnömokok aşı uygulaması devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, risk gruplarına yönelik pnömokok aşı uygulamasına sağlık merkezleri dışında da devam ediyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bugün Lapta Huzurevi sakinleri ve Kalkanlı yaşam evinde 75 kişinin aşıları tamamlandı. 16 Sağlık Merkezi ve yaşlı bakımevleri olmak üzere ada çapında pnömokok aşılarının yapılmasına devam ediliyor.

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