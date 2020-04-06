Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Riverside Otel , Palm Beach Otel ve Güneş Residance’da kalan öğrencilerin testlerinin negatif çıktığını ,yarın sabah saat 10.00 itibariyle otelden ayrılabileceğini duyurdu.Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2020, 23:37
Riverside, Palm Beach ve Güneş Residance’da kalan öğrencilerin testleri de açıklandı
- Kıbrıs
- 06 Nisan 2020 Pazartesi 23:34
- Kıbrıs Genç Tv
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