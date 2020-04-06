banner22

Riverside, Palm Beach ve Güneş Residance’da kalan öğrencilerin testleri de açıklandı

Riverside, Palm Beach ve Güneş Residance’da kalan öğrencilerin testleri de açıklandı
banner32

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Riverside Otel , Palm Beach Otel ve Güneş Residance’da kalan öğrencilerin testlerinin negatif çıktığını ,yarın sabah saat 10.00 itibariyle otelden ayrılabileceğini duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2020, 23:37
YORUM EKLE
Gönder
﻿