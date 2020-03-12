Rogers: "Bırakalım herkes kendi mesleğini yapsın"

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, turist kadının eşinde de testin pozitif çıkmaso sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları çok zor şartlarda çok işler başarıyor bu ülkede. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genetik Laboratuvarı teknik donanım açısından güçlü bir laboratuvar. O labda çalışan meslektaşlarım coronavirus testlerini ilk örneğin gelmeye başladığı günden beridir günün hangi saati olduğuna bakmadan özveri ile çalışıp en kısa zamanda sonuç veriyor. Bugün, ülkemizde ilk pozitif teşhisi alan Alman kadından sonra eşinin de pozitif olduğu sonucunu aldık. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan kişiler bu kişinin Pazartesi günü testinin neden negatif olduğunu sorguluyorlar. Çok teknik olacak ama şuna açıklık getirmek isterim:

Coronavirüs vakaları (diğer viral enfeksiyonlarla benzer şekilde) vücutta yeterli viral yük birikmeden moleküler testte pozitiflik göztermezler. Bu beyefendide de ateş bulgusu ile (hastalık belirtisi) alınan örnek pozitif çıkmıştır. Herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği Pazartesi günü negatif çıkmıştır. Bu süreçte hastanede karantina altında tutulmuştur. Bunda şaşırılacak birşey yoktur. Biyolojinin gereğidir. Bırakalım herkes kendi mesleğini yapsın."