Rogers: Çarpık yapılaşma ile bu günlerde birileri çok kazanacak, ancak gelecek nesiller hep birlikte kaybedecek

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, geriye dönüşü olmayacak bir yapılaşmanın durdurulması için mevcut zihniyete dur demek gerektiğini belirterek, “Çarpık yapılaşma ile bu günlerde birileri çok kazanacak, ancak gelecek nesiller hep birlikte kaybedecek” dedi.

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, "çarpık yapılaşmanın durdurulması ve yerlilerin konut sahibi olmasını imkansız hale getirecek gidişatın durdurulması için, halka ara seçimlerde iktidardan yana kullanmama çağrısında" bulundu.

Jale Refik Rogers, Karpaz bölgesindeki imarlaşma konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 25 Haziran yapılacak ara seçimde oy kullanmanın mevcut hükümetin milletvekili sayısını artırmasını engellemek için bir vatandaşlık görevi olduğunu savundu.

Bazı bölgeler için hazırlanan imar planlarının henüz hayata konulmamasına ve İmar Yasasında yapılmak istenilen değişikliklere işaret eden Rogers, bu zihniyete “Dur” demenin şart olduğunu belirtti.

Mehmetçik İmar Planın, 2021 yılında hayata geçirildiğini, Planın onayından 3 gün sonra, ülkenin doğal güzelliklerine zarar gelmemiş ender bölgelerinden biri olan Balalan köyüne, Şehir Planlama Dairesi’nin olumlu görüşü sonrası, İskele Kaymakamlığı tarafından yüksek katlı apartmanların yapılması için izin verdiğini anlatan Rogers, “Halbuki, onaylanmış plana göre bu bölgede iki katlı yöresel evler, kıyıda ise balıkçı barınağı ve kıyı rekreasyon alanı olması gerekiyor” dedi.

Şehirciliğin kendi hazırladığı planın hilafına görüş verip bu bölgenin dokusuna aykırı yapıların önünü açtığını kaydeden Rogers, “Bu adım elbette bölgedeki adalet dengesini ve barışı da bozuyor, çünkü planın yürürlüğe girmesi ile ‘Yanımdaki gökdelen dikerken ben neden iki kat yapayım’ diyor yandaki arazi sahibi” şeklinde devam etti.

Bir yandan birileri imar planı çıkarmak için çalışırken, diğer yandan birileri planın yürürlüğe girişini erteleyerek, plana uygunsuz izin vermesiyle ülke olarak kaybedildiğini kaydeden Jale Refik Rogers, “Doğal güzellikleri dünyada az bulunan ülkemizde, bu çarpık yapılaşma ile belki bu günlerde birileri çok kazanacak, ancak gelecek nesiller hep birlikte kaybedecek ve bunun geriye dönüşü de olmayacak” dedi.