Rogers: “Çocuklarımız sosyal devlet olmamamızın bedelini ödüyor”

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, eğitim sistemiyle ilgili büyük sıkıntılar olduğunu, bugün yaşanan sorunların temelinde planlama sorunu, kötü yönetim ve nüfus politikası gibi konuların yer aldığını söyledi.

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers yaptığı açıklamada, öğrencilerin sınav döneminde öğretmenlerin eylem yapmasını değerlendirerek, “Ülkemiz her geçen yıl sağlık ve eğitim konularında sosyal bir devlet olmaktan daha çok uzaklaşmaktadır. Ülkedeki eğitim sistemi toplum ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte değildir. Bu nedenle de birçoğumuz yaşadığımız maddi zorluklara rağmen çocuklarımızı özel okullara göndermeyi tercih ediyoruz. Ekonomik sıkıntılar yaşayan bir aile için çocuğu devlet okuluna göndermek de çözüm olamıyor. Çalışan anne-baba için yarım gün olan okuldan sonra çocuğa evde bakacak kimsenin olmaması ayrı bir problem olarak karşısına çıkıyor. Bu ekonomik ortamda ebeveynlerden birinin çalışması yeterli olmayacağı için tam gün eğitimin verildiği özel okul tek çare oluyor. Artan okul ücretleri ile bu yıl, devlet okullarına talebin artması bekleniyor. Çocuklarımızın devlet okullarında sınav döneminde, geleceklerini belirleyen bu süreçte yaşadıkları bu durum, ülkemizin sosyal devlet olmamasının bedelidir” dedi.

Hükümetin eğitime dair tüm eksiklikleri, aksaklıkları göz ardı ettiğini ileri süren Rogers, sindirme ve göz boyama yöntemi olarak Öğretmenler Yasası’nı yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

Rogers şöyle devam etti:

“Halkı yakından ilgilendiren ve bekleyen birçok yasa varken önce sağlık protokolü, elektrik özelleştirilmesi gibi yasalar oldu bittiye getirilerek geçirildi, şimdi de sıra Öğretmenler Yasası’na geldi. Ülkenin kurumlarını teker teker elden çıkarma tavrı ile hareket eden hükümetin Öğretmenler Değişiklik yasası ile de benzer bir amaç güttüğünden endişe edilmektedir. Geçen hafta meclis komitesinden geçen Öğretmenler Değişiklik Yasası ile, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni önce işlevsiz hale getirip, sonra kapatmaya gidebilecek bir zemin hazırlandığı endişesi hakimdir. Özellikle bütünlüklü olarak güncellenmeye ihtiyacı olan Öğretmenler Yasasında sadece bu ve birkaç maddenin aradan çekilerek değiştirilmeye gidilmesi şüphe uyandırmaktadır . Bu yasanın bütünlüklü olarak gözden geçirilmesi ve oldu-bittiye getirilmemesi gerekiyor.”

-“Çocuklarımızın geleceğinden çalınıyor”

“Olmayan nüfus politikamız çocuklarımızı ve geleceklerini doğrudan etkiliyor” diyen Jale Refik Rogers, eğitim sisteminin kontrol edilemez bir noktaya geldiğini aktardı.

Rogers, ülkeye gelen, herhangi bir hazırlık sınıfından geçmeden, Türkçe ve İngilizce bilmeyen yabancıların çocuklarının devlet okullarında eğitim görmeye çalışmasının hem sınıftaki diğer çocuklara, hem dilimizi bilmeyen çocuğa, hem öğretmene haksızlık olduğunu söyledi.

Rogers, diğer yandan zaten pandemi döneminde ciddi aksaklıkların yaşandığı eğitim sisteminin henüz yaraları saramamışken, eksikler tamamlanamamışken böyle bir grevin yaşanmasının çocuklar için büyük bir mağduriyet yarattığına işaret ederek, “Her yaş grubundaki çocukların farklı sorunlar yaşadığı pandemi sonrası şimdi de çocuklar yıl sonu sınavlarına giremiyor. Devlet zaten yıllardır, sendikanın itirazlarına rağmen bütünleme üstüne bütünleme sınavı yaparak çocuğu ne yapıp edip geçirme politikasını uyguluyor. Yetersiz eğitimle sınıf geçirme bu çocuklara iyilik değil, kötülüktür. Bunların hepsi çocukların geleceğinden çalmaktan başka bir şey değildir” dedi.