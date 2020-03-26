Rogers: "Çok ciddi bilgi kirliliği var"

HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, ülkenin gündeminde olan Korona virüsle ilgili etrafta çok fazla bilgi kirliliği olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Gündemimizi bu günlerde en çok meşgul eden konular coronavirus ve testler. Etrafta çok ciddi bilgi kirliliği mevcut. İki farklı test metodu konuşulmaktadır. Bu iki farklı metodla tespit edilen moleküller ve bu moleküllerin vücutta oluşma süreleri ilişkili ama farklıdır.

1) PCR testi, virüsün kendisini (virüsün genetik materiyali olan RNAyı),

2) Kart testi ise virüsün vücuda girmesi ile bağışıklık sisteminin üretmeye başladığı IgM ve IgG antikorları tespit eder.

Vücuda ilk virüs girer ve çoğalmaya başlar, sonra bağışıklık sistemi bu virüse karşı antikorları üretir. Dolayısıyla virüsü aldığımızda ilk olarak PCR pozitif sonuç vermeye başlar, bundan 2-7 gün arası sonra da kart testinde pozitif sonuç görebiliriz. Dolayısıyla iki yöntem de coronavirüs tespitinde kullanılabilir, ancak her iki test de sadece doğru hasta grubuna doğru zamanda yapılırsa doğru sonuç verir. Hangi testin ne zaman kullanılacağı, klinik tablo, pozitif kişi ile temas tarihi, karantina süreci ve diğer başka veriler ışığında değerlendirilmek durumundadır. Dün gece, adaya yeni gelen bu testlerin karantina sürecinin sonunda olan kişilerde ilk defa kullanılıyor olması ve sonrasında çıkan sonuçlar, bilgi kirliliği yaratmıştır. Ülkeye yeni gelen kart testlerinin çalışma şeklini ve güvenilirliğini valide etmek için bu iki testi çalışan iki devlet laboratuvarının bir süre koordineli çalışması önemli olacaktır. Bulunduğumuz noktada oluşan karışıklığın sebebinin, sonuçların netleşmeden kamuoyu ile paylaşılması olduğunu düşünüyorum. Unutmayalım, günün sonunda hepimiz aynı gemideyiz.