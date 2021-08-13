Rogers: "Hastaneye yatan pozitif vakaların çoğu aşısız"

HP Milletveikili Jale Refik Rogers sosyal medya hesabından ekonomik olarak zo günler geçirdiğimiz buna karşın bir kapanma sürecini kaldırabilecek güçte olmadığımızı kaydetti.

Rogers'in paylaşımı şu şekilde;

"Ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz. Bir kapanma daha kaldırabilecek durumda değiliz. Diğer yandan vaka sayıları her geçen gün artmakta, yoğum bakımda yatan hasta sayısı hızla yükselmekte, sağlık sistemi yorulmaktadır. Hastaneye yatan pozitif vakaların çoğunun aşısız olduğunu görüyoruz.

Bizlerin toplum olarak yapmamız gereken Covid kurallarına uymak ve hem kendimizi hem de halk sağlığını korumak için aşı olmaktır.

Hükümet edenlerin ise koydukları kuralları uygulaması gerekmektedir. Yoksa biliyoruz ki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu en iyi önlem kararlarını da açıklasa, uygulayan olmadıktan sonra bu kararların hiçbir anlamı yoktur."