Rogers: “Hükümet sandalye oyunlarına son verip ülke sorunlarına eğilmeli”

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, ülkede ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin üzerinden iki yıl geçmesini değerlendirdi açıklamasında, “hükümetin sandalye oyunlarına son verip ülke sorunlarına eğilmesini” istedi.

Rogers, yaptığı yazılı açıklamada, “Pandeminin başında güçlendirilen sağlık sistemimizle, sağlık çalışanlarının gayreti ve zamanında alınan önlemlerle pandemi mücadelesinin ilk dalgalarını çok sayıda kayıp vermeden atlatabildik. Geliştirilen aşılar, pandeminin ölümcül etkisini dünya çapında azalttı. Son olarak daha hafif seyreden Omikron varyantı ile artık koronavirüs korkulacak bir hastalık olmaktan çıktı” ifadesini kullandı.

Ülkede son dönemde vaka sayılarının yüksek seyretmesine rağmen, hastaneye yatışta azalma olduğuna dikkat çeken Rogers, yoğun bakıma düşen hastaların aşısız, altta yatan hastalıkları olan ileri yaşta kişiler olduğunun uzmanlarca açıkladığını belirtti.

HP Milletvekili Rogers, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Artık dünyanın ve ülkemizin önünde öncelikli olarak mücadele etmesi gereken pandeminin sağlıktaki etkisi olmaktan çıktı, yerini pandeminin ve savaşın yarattığı ekonomik darboğaza, enerji piyasasında ve hammaddeye erişimde yaşadığı ciddi sıkıntılara bıraktı.

Ülkemizde hükümet edenlerin başlıca görevi artık sandalye oyununu bırakıp ülkemizin içinde bulunduğu sorunlara çözüm üretmek ve ilerleyen zamanlarda bizleri bekleyen sorunları önlemek için plan yapmak olmalı, yoksa bizi çok kötü günler bekliyor. Ülkenin son bir buçuk yılda nasıl yönetildiğine bakarsak, bundan sonrası için bir şey beklemek ölü gözünden yaş beklemek belki de. Ama halkın yararı için öneri sunmaya, takipçisi olmaya, baskı unsuru olmaya devam edeceğiz.”