Rogers: "Hükümetin önünde bir çok hedef var ancak gerçekçi değil"

HP Milletvekili Jale Refik Rogers , hükümet programını değerlendirmek için söz alarak, programa bakıldığında hükümetin önünde çok zaman varmış gibi göründüğünü, birçok hedef konduğunu ancak bunun gerçekçi olmadığını savundu.

Rogers, sağlık ile ilgili hedeflere bakıldığında bile bunun uygulanamayacak bir program olduğunun açıkça görülebileceğini ifade ederek, programa yönelik eleştirilerde bulundu, istihdamların ihtiyaç ve öneme göre yapılmasını istedi.

Sağlık alanında marifetin, dört duvar değil, iş gücü ve uzman ekiplerin bir araya getirilmesi olduğunu anlatan Rogers, bir milletvekili olarak seçim hükümetinden beklentisinin sağlık ve ekonomi alanını iyi yönetmesi olduğunu söyledi.