Rogers: "Kararlar denetlenmezse adaletsizliğe neden olabilir"

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri, Milletvekili Jale Refik Rogers, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bazı iş yerlerinin saat 21.00’de kapanmasına ilişkin kararının uygulanmasının denetlenmesi gerektiğini belirterek kararların adil ve uygulanabilir olmasının önemli olduğunu söyledi.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre görüşlerini sosyal medya üzerinden de paylaşan Rogers, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararıyla dün akşam saat 21.00’de kapanması gereken iş yerlerinin bazılarının kapanıp bazılarının kapanmadığını kaydetti.

Kapanmayan iş yerlerine gerekçe olarak kararların Resmi Gazete’de yayınlanmamış olmasının gösterildiğini dile getiren Rogers, “Eğer belli kapanma önlemleri alınacaksa, üst komite kararlarına saygımız sonsuz. Ancak en başından beri söylediğimiz gibi alınan kararların sektörler, paydaşlar, ilgili bakanlıklar ile istişare edilerek alınması ve adil ve uygulanabilir olması büyük önem taşır” dedi.

Dün Meclis kürsüsünden, bu karar düzgün uygulanmaz ve denetlenmezse ciddi adaletsizliklere sebebiyet verebileceği konusunda uyarıda bulunduklarını kaydeden Rogers, şöyle devam etti:

“Hem Başbakan hem Sağlık Bakanı karar dün gece uygulanmadan oluşan belirsizliği gidereceklerini, gerekirse sektörlerle toplanacaklarını söylemişti.

Geldiğimiz noktada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların Resmi Gazete’de yayınlanmadığı, ortaya çıkan sorular netleşmediği, hükümetin cevap vermediği, sektörün ciddi ekonomik sıkıntılarla karmaşaya sürüklendiği bir güne uyandık.”

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında, Sağlık Bakanlığı ile birlikte, sektörün hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak kargaşaya son vermesi temennisini ifade eden Rogers, alınan kararların dengeli ve net bir şekilde hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.