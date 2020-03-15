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Rogers: "Lütfen marketlere doluşmayı bırakalım"

Rogers: "Lütfen marketlere doluşmayı bırakalım"
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Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda "Lütfen marketlere doluşmayı bırakalım" diyerek hem market çalışanlarının hem oraya giden herkesin risk altında bırakıldığını belirtti.

Rogers: "Marketler Birliğine ve market sahiplerine çağrımdır. Lütfen marketlere kısıtlı sayıda insan alınız ve 2 metre kuralını uygulayınız. Kıtlık yok. Marketler çalışıyor.Lütfen acil olmayan ihtiyaçlar için markete gitmeyiniz. Alınan tüm önlemler halkımızın evde oturması ve virüsün yayılma riskini azaltmak içindir." yorumunda bulundu.

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