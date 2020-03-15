Rogers: "Lütfen marketlere doluşmayı bırakalım"

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda "Lütfen marketlere doluşmayı bırakalım" diyerek hem market çalışanlarının hem oraya giden herkesin risk altında bırakıldığını belirtti.

Rogers: "Marketler Birliğine ve market sahiplerine çağrımdır. Lütfen marketlere kısıtlı sayıda insan alınız ve 2 metre kuralını uygulayınız. Kıtlık yok. Marketler çalışıyor.Lütfen acil olmayan ihtiyaçlar için markete gitmeyiniz. Alınan tüm önlemler halkımızın evde oturması ve virüsün yayılma riskini azaltmak içindir." yorumunda bulundu.