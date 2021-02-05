Rogers: "Mutant varyantın salgını, göz ardı edilebilecek bir durum değil"

Moleküler Genetik uzmanı, Milletvekili Dr. Jale Refik Rogers Koronavirüsün daha hızlı yayılan mutant varyantlarının Güney Afrika, İngiltere, Avrupa’nın diğer bazı ülkelerinden sonra Güney Kıbrıs ve Türkiye’de de görüldüğüne dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Rogers şunları belirtti:

"KKTC Sağlık Bakanlığı’nın bazı örnekleri mutasyon analizleri için Türkiye’ye gönderdiğini açıklamasının üzerinden 1 ay geçti.

Mutant varyantın salgının seyrini değiştirebileceği ve görüldüğü ülkelerde 3. dalgaya yol açabileceği konuşulurken bu küçümsenecek ve göz ardı edilebilecek bir durum değildir.

Ülkemizde devletin Genetik Laboratuvarlarının kapasitesi artırılmış ve özelde laboratuvarlar yetkilendirilmiş iken, mutant varyantları tespit edecek sekanslama sisteminin kurulması ve bu varyantların tespit ve takibinin yapılması elzem ve önemlidir. Sağlık Bakanlığı bu konuya öncelik vermeli ve bir laboratuvarı bu konuda yetkilendirmelidir.

Koronavirüs ile mücadeleyi ancak bilim ışığında yürütürsek başarılı olmamız mümkündür."