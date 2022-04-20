Rogers: “Siyasette kişilerin değil zihniyetin değişmesi gerekir”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, siyasette kişilerin değil zihniyetin değişmesi gerektiğini belirtti.

Rogers, Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP), her şeyin yoluna gireceği umuduyla başkan değiştirildiğini ama “liyakatsız atamaların, parti içi çekişmelerin, koltuk yarışlarının bitmediğini, artarak devam ettiğini” savundu.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Rogers, bir televizyon programına katılarak, gündemi değerlendirdi.

Uzun zamandır ülkede sıkıntılı günler yaşandığını ifade eden Rogers, “Mevcut sıkıntılarımızın üstüne pandemi, dünyadaki ekonomik kriz de eklenince TL’nin de değer kaybetmesiyle ekonomide dibi gördük diyebiliriz” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşananlar ve UBP’nin içinde yaşanan çekişmelerin ülkeyi daha kötü bir noktaya götürdüğünü” ileri süren Jale Refik Rogers, şöyle devam etti:

“Herkes bu yaşanan olumsuzlukları seçimin temizleyeceğini düşündü. Kurultay oldu, yeni başkan seçildi ama hiçbir şey değişmediğini gördük. Aynı yönetim sıkıntıları, aynı çalkantılar, parti içi çekişmeler, koltuk kapma yarışları devam etti. Üzülerek görüyoruz ki, ülkenin ciddi sorunlarıyla uğraşmak yerine suni gündemleri takip etmek zorunda bırakılıyoruz. Bu halk bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyor.”

Son iki yıldır yaşananların “Hangi parti gelirse gelsin bir şey değişmez” anlayışının doğru olmadığını gösterdiğini ifade eden Rogers, şunları kaydetti:

“Mesela, UBP HP’yle koalisyon yaptığında pandemi krizi yeni başlamışken ciddi kararlar almayı gerektiren, hata payı çok olmayan bir süreci en iyi şekilde yönetebildik. Şu anda bakıyoruz, Bakanlar Kurulu’nun her toplantısı menfaatler doğrultusunda görevden alma, atama, olmayan kamu kaynaklarını çarçur etme merkezinde yapılıyor. Sosyal Sigortalar battı ama yine oraya sınavsız münhalsiz 10 kişi aldılar. Bunun gibi öyle çok örnek var ki…”

“ÜLKEMİZİN GERÇEK SORUNLARINI KONUŞMAK YERİNE, PARTİ İÇİ MESELELERLE BOĞULUYORUZ”

Hükümette yaşananların Brezilya dizilerini aratmadığını savunan HP Milletvekili Rogers, ülkenin ciddi sorunlarının son plana atıldığını ve bundan üzüntü duyduklarını söyledi.

“Ülkemizin gerçek sorunlarını konuşmak yerine, parti içi meselelerle boğuluyoruz” diyen Rogers, “Sunat Atun ile Başbakan arasında yaşananlar hiç hoş değil. Belli bir parti disiplini olmak zorundadır. Söylemlerde de sık sık tutarsızlıklar olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

Yakın zamanda ekonomi temelli yaşanan iki farklı kriz olduğunu belirten Rogers, birinin alkollü içki fiyatlarındaki artış, diğerinin elektrik zammı olduğunu söyledi.

İçki fiyatlarındaki artışın turizme de olumsuz yansıyacağını ifade eden Rogers, zamların belli oranda geri alındığının söylendiğini ama kararın Resmi Gazete’de yayımlanmadığını hatırlattı.

“Başbakan ve Maliye Bakanı’nın arasındaki söylem farkları, çekişme bizi bu noktaya getirdi” diyen Rogers, şöyle devam etti:

“Bakanın görevden alınması Başbakan’ın inisiyatifinde olmalıdır ama Cumhurbaşkanı düşünmek istediğini söylüyor. Hükümeti istifaya taşıyan bir süreç… Aslında bu yaşananlar Türkiye’yle olan ilişkilerimizi de zedeliyor. Çünkü Cumhurbaşkanı’nın bu konuyu Türkiye’ye danışacağı söyleniyor. Her adımda izin almak, kendilerinin başlattığı bir gelenek… Bunu yapıp iki eşit egemen devleti savunmak da tutarsızlıktır. Bunlar ilişkilerimizi zedeleyen işler.”

“DENİZİ KİMİN BİTİRDİĞİ ORTADADIR AMA DEĞİŞİM İÇİN HİÇBİR ÇABA YOKTUR”

Siyasette zihniyet değişikliğinin önemini belirten Jale Refik Rogers, zihniyet değişikliği olana kadar yasal düzenlemelerin yapılmasının gerekli olduğunu kaydetti.

Rogers, “Sayın Fikri Ataoğlu, kaç kez aynı göreve geldi, hala daha bir başkası da aynı maaştan faydalansın diye durmadan müdür değişikliği yapıyor. Sayın Faiz Sucuoğlu çıkıp ‘Deniz bitti’ dedi, denizi kimin bitirdiği çok açık ama bunu değiştirmek için hiçbir çaba da sarf edilmiyor” dedi.