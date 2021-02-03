Rogers: "Vaka sayılarının düşmeye başlamadan önce artış göstermesi beklenen bir durum"

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, vaka sayılarının çok arttığı, yerel bulaşın yaygın seyrettiği bu günlerde vaka sayılarının düşmeye başlamadan önce artış göstermesinin beklenen bir durum olduğunu, diğer yandan, pozitif vakaların temaslılarının çok olması, temaslıların kendilerini saklama eğiliminde olmasının, kuluçka döneminde olan çok insan olduğunu işaret ettiğini dile getirdi.

Rogers, ilerleyen günlerde bu kişilerin bazılarının pozitifleşeceğini ve sayıların yüksek seyretmeye devam edeceğini öngörebilmenin zor olmadığını kaydetti.

Vatandaşın üstüne düşenleri de sıralayan Rogers, şunları kaydetti:

"- Evde kalarak temas ettiğimiz insan sayısını en düşük seviyede tutmamız, çekirdek ailemiz dışında birisiyle görüşmememiz,

- Çalışmak zorunda olanların maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulaması ve temas çemberini en az sayıda, kısıtlı ve sabit tutarak çalışması

- Yaşlılarımızı korumak için onlarla temastan kaçınmamızdır (Eğer bakımını üstlendiğiniz yaşlılar varsa erzak alışverişini kapılarına bırakabilirsiniz)"

Rogers, bu kurallara uyarak bulaşma oranının düşüşe geçmesinin hep birlikte sağlanabileceğini ifade etti ve "Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.