Rogers: "Yeni tedavi yöntemlerinin uygulanması için genetik laboratuvarı etkin kullanılmalı"

Meclis’te ilk güncel konuşmayı yapan HP Milletvekili Jale Refik Rogers, “Kanser Haftası’nın düşündürdükleri” konusunda söz aldı. Sağlığın tedavi edici boyutunun daha çok gündemde olduğunu dile getiren Rogers, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin daha önemli bir hale geldiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle kanser teşhislerinde gecikmeler olduğunu erken tanı çalışmalarına hız vermek gerektiğini dile getiren Rogers, Kanser Kayıt Yasası’nın geçmesiyle bildirimi zorunlu bir hastalık olduğunu ama bildirim ağı kurulmadığından sıkıntılar yaşandığını, bunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Rogers, en sık görülen kanserlerle ilgili erken tanının yapılmasına yönelik çalışmalar göremediklerini söyleyerek, erken tanı için hizmet almanın kolay olmadığını, sadece Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılabildiğini farklı merkezlerde yapılabilmesine olanak sağlamak gerektiğini kaydetti.

Toplanan verilerin kullanılarak adım atılması gerektiğini belirten Rogers, halkın bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kanser tedavilerinin kemoterapiden ibaret olmadığını söyleyen Rogers, yeni tedavi yöntemlerinin uygulanması için genetik laboratuvarının etkin kullanılmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

İlaçlar konusunda sorunlar yaşandığını dile getiren Rogers, bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.