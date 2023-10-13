Rotary Kulüplerinden Çocuk Felci Farkındalık Günü'ne özel etkinlik

Girne Liman Rotary Kulübü, Lefkoşa Sarayönü, Girne St.Hilarion ve Girne Kosmopolitan Rotary kulüpleri ortak olarak Çocuk Felci ( Polio) hastalığının son bulması ve engellenmesi için 24 Ekim Dünya Polio günü kapsamında 14 Ekim 2023 Cumartesi günü Suna’s Beach and Restaurant’da bir etkinlik düzenleyecek.

Girne Liman Rotary Kulübü başkanı Çilem Maniga Vural’ın verdiği bilgiye göre etkinlik, Karaoğlanoğlu’nda bulunan Suna’s Beach and Restaurant’da sabah saat 11.00 de yapılacak.

Girne Liman Rotary Kulübü başkanı halkımızın bu etkinliğe davetli olduğunu duyururken, çocuk felcinin tümden sıfırlanmasında kullanılmak üzere toplanacak bağışlara katkı yapmanın ne kadar önemli olduğunun vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023, 17:39