Rum gazeteciler binada mahsur kaldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupa Parlamentosu’nda yapacağı konuşmayı izlemek üzere Strazburg’a giden 21 kişilik basın ekibinden 5 kişinin dün yaşanan silahlı saldırı olayı nedeniyle Avrupa Parlamentosu binasında mahsur kaldığı bildirildi.

Politis gazetesi, saldırının yaşandığı bölgede ikamet eden kişilere, bulundukları binadan dışarı çıkmamaları uyarısında bulunulmasından dolayı basın ekibinden beş kişinin, AP binasında mahsur kaldığını yazdı.

Gazete, basın ekibinin geriye kalanının da gece boyu otelden dışarı çıkmadığını belirtirken, Anastasiadis’in şehir dışındaki bir otelde kaldığını ve saldırının etkilendiği bölgede bulunmadığını kaydetti.