Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi eski Başkanlarından Dimitris Hristofyas’ın ölümü nedeniyle mesaj yayımladı ve Rum Halkı, ailesi ile AKEL’e başsağlığı diledi.

Saner, başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

“Uzun yıllar Rum Komünist AKEL Partisi Genel Sekreterliği görevinde bulunan, 2008-2013 yılları arasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanlığı’nı üstlenen Dimitris Hristofyas’ın ölümü bizleri üzmüştür.

Hristofyas’ın ölümü nedeniyle başta ailesi ve dostları olmak üzere Rum Halkına, yıllarca Genel Sekreterliği’ni yaptığı komünist AKEL Partisi’ne başsağlığı dileriz.”