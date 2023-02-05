Rum halkı yeni Başkanını seçmek için sandık başında

Güney Kıbrıs’ta halk yeni başkanını seçmek için bugün sandık başına gidiyor.

14 adayın yarıştığı seçimlerde başkan seçilebilmek için geçerli oyların en az yarısından bir fazlasını almak gerekiyor. Hiçbir aday bu rakama ulaşamazsa, seçim, en çok oyu alacak iki aday arasında gelecek pazar günü tekrarlanacak ve en çok oyu alan başkan seçilecek.

Anketlerde, eski dışişleri bakanı Nikos Hristodulidis favori gösterilirken, siyasi çevreler seçim yarışının Hrtistodulidis, AKEL’in desteklediği bağımsız aday Andreas Mavroyannis ve DİSİ’nin adayı Averof Neofitu arasında geçeceğini öngörüyor.

Rum basınına göre, propaganda döneminde Hristodulidis ve onu destekleyen partiler Kıbrıs konusunda “onlar orada, biz burada” mantığıyla “retçi", "Kıbrıs’ın bölünmesi taraftarı” bir duruş sergilerken; Neofitu ve Mavroyannis ise "yeniden birleşme" yönünde söylemler üretti.

Başkanlık için bu 3 adayın yanı sıra Andreas Efstratiu, Lukas Stavru, Çelsina De Petro, Andronikos Zervidis, Ahilleas Dimitriadis, Aleksios Savvidis, Yorgos Kolokasidis, Haralambos Aristotelus, Konstantinos Hristofidis, Yulia Hovrina Komninu ve ELAM'ın adayı Hristos Hristu yarışıyor.

Yunanistan'daki aşırı sağcı Altın Şafak partisinin adadaki uzantısı olan ırkçı ELAM partisinin lideri Hristos Hristu 2018'deki seçimlerde oyların yüzde 5,6'sını alarak seçimi dördüncü sırada tamamlamıştı.

Rum Yönetimi Başkanlığı görevini şu anda Nikos Anastasiadis yürütüyor. 2013 yılından bu yana başkan olan Anastasiadis, 2018 yılındaki seçimlerde yeniden başkan seçilmişti. Anastasiadis 1997-2013 yılları arasında ise DİSİ başkanlığı yapmıştı. Anastasiadis, iki dönem görev sınırı nedeniyle yeniden aday olamıyor.

-Seçimde 561 bin kayıtlı seçmen oy kullanacak

Başkanlık seçimlerinin ilk turunda seçmenler sabah 07.00’de oy kullanmaya başladı. Sandıklar 18.00’a kadar açık kalacak ancak 12.00-13.00 saatleri arasında öğle arası olduğundan oy verme işlemine ara verilecek.

Başkanlık seçiminde, seçmen listesine kayıtlı 561 bin 33 seçmen oy kullanabilecek. Seçimde, 35’i yurt dışında olmak üzere toplam 1150 seçim merkezi faaliyet gösterecek.

Rum İçişleri Bakanlığı’nın sitesinde yer alan açıklamada, seçimde oy kullanacak Kıbrıslı Türklerin sayısının 730 olduğu belirtiliyor.

KKTC'de ikamet eden ve “mahsurlar” olarak adlandırılan 240 kişi de seçimlerde oy kullanma hakkında sahip.

-Hristodulidis

Başkanlık seçiminin bağımsız adaylarından Hristodulidis, 1 Eylül 2013'te Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in diplomatik büro müdürlüğüne atanmıştı. 14 Nisan 2014 tarihinde, bu görevine paralel olarak, 2013 yılında başa gelen Nikos Anastasiadis hükümetinde hükümet sözcüsü olarak atandı.

Bu görevini 28 Şubat 2018 tarihine kadar yürüten Hristodulidis, 1 Mart 2018 tarihinde ise Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından da bu görevini, istifasını sunduğu 9 Ocak 2022 tarihine kadar sürdürdü.

Hristodulidis başkanlık seçiminde DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve DİPA tarafından destekleniyor.

-Deneyimli diplomat

Güney Kıbrıs’taki AKEL partisi tarafından desteklenen bağımsız aday Andreas Mavroyannis ise deneyimli bir diplomat olarak tanınıyor. AKEL'in 2022 yılının Haziran ayında, başkanlık için aday gösterdiği Mavroyannis, uzun yıllar boyunca Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerde, Kıbrıs Rum tarafının müzakereciliğini yürütmüştü. 2002-2008 yılları arasında Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin toplumlar arası görüşmeler esnasında Rum tarafının müzakere grubu üyesi olan Mavroyannis, 17 Ekim 2011 tarihinde ise Dimitris Hristofyas hükümetinde, Avrupa konularıyla ilgili başkanlık müsteşarlığı görevini üstlendi. 1 Mart 2013'te Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü görevini devralan ve bu görevi 31 Ağustos 2013 tarihine kadar yürüten Mavroyannis, 1 Eylül 2013'te ise Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerde Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi olarak atanmıştı. Mavroyannis, 15 Nisan 2022 tarihinde bu görevinden istifa etti.

Başkanlık seçiminde Demokratik Seferlik (DİSİ) Partisinin adayı olan Averof Neofitu, 2013 yılından bu yana partinin başkanlığını yürütüyor. 2006'dan beri Lefkoşa milletvekili olan Neofitu, Glafkos Kleridis hükümeti döneminde, 1999-2003 yılları arasında, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı görevi yaptı.