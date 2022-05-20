Rum Savunma Bakanı açıkladı: “NATO’ya başvurumuz şu an için söz konusu değil”

Alithia gazetesi, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in dün Meclis'te yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın NATO’ya başvurusunun şu an için söz konusu olmadığını söylediğini yazdı.

Gazete, Hükümet Sözcüsü Vekili Haris Yeorgiyadis’in birkaç gün önce, Güney Kıbrıs ile NATO arasındaki ilişkilerin düzeyinin, katılım başvurusunda bulunmak da dahil, yükseltilmesinin çok önemli olduğu ve ihtimal dahilinde bulunduğu şeklindeki açıklamasına karşın Savunma Bakanı Petridis’in dün aksi bir açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Petridis, “Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in üyeliğine karşı çıktığı bir sırada Kıbrıs’ın NATO’ya üyeliği için koşulların ve şartların şu anda tamamlanmamış olduğunu” ifade etti.

Gazete, Finlandiya ve İsveç’in üye olmayı başarması durumunda Güney Kıbrıs’ın da üyelik başvurusu yapmayı ciddi şekilde düşünebileceğine dair bilgiler olduğunu da aktardı.

(KIBRIS POSTASI)

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022, 11:54