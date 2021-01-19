Rum siyasi partilerden konferans öncesi uyarılar

Rum tarafındaki EDEK, Vatandaşlar İttifakı ve Dayanışma Hareketinin, 5 taraflı gayri resmi konferansa katılımın getireceği riskler konusunda uyarıda bulunduğu, aynı zamanda Kıbrıs sorunundaki gelişmelerden ötürü duydukları endişeleri ortaya koydukları ifade edildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, EDEK partisi Kıbrıs sorununun “toplumlar arası bir çözüm meselesi değil, uluslararası bir istila problemi olduğunu” iddia etti. EDEK açıklamasında, çerçevesini ve görüşme parametrelerini bilmedikleri keşfedilmemiş 5 taraflı konferansa doğru gitmekte olduklarını ileri sürdü.

Vatandaşlar İttifakı ise yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin bugün aldığı viraj konusunda ciddi endişe belirtti. Vatandaşlar İttifakı, Rum kesiminin, Türkiye’ye hedeflerini gerçekleştirmek yönünde daha fazla kolaylık sağlanmaması için, gayri resmi 5 taraflı katılımın yolunda hapsolduğunu öne sürdü.

Dayanışma Hareketi ise açıklamasında, BM Genel Sekreteri Guterres’in, iki devlet çözümünün konfederasyon ve egemen eşitlik şeklinde ele alınması için, Türklerin talepleri ve İngilizlerin baskılarına teslim olduğunu iddia etti.