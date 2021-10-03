"Rum tarafının bu tek yanlı faaliyetleri Kıbrıs Türk halkının haklarının da ihlali anlamına geliyor"

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemi ile 3 Ekim tarihinde Doğu Akdeniz’de hidrokarbon araştırması başlatacağını duyurmasına bunun yanı sıra Kasım ayında ise adanın Güneyinde sondaj çalışması yapmayı planladığını da açıklamış olmasına tepki gösterdi

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

Rum tarafının bu tek yanlı faaliyetleri Kıbrıs Türk halkının haklarının da ihlali anlamına gelmektedir.

Rum yönetiminin Doğu Akdeniz’deki gerginliği tırmandıran agresif tavırlarına rağmen Kıbrıs Türk tarafı, ilk günden itibaren, uzlaşı ve işbirliği önerileri yapmıştır. Kıbrıs Türk tarafının hidrokarbon kaynaklarına ilişkin 13 Temmuz 2019 tarihli kapsamlı işbirliği önerisi hala masadadır. Diyalog ve işbirliği için hiçbir zaman geç değildir.

Ayrıca, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de çıkarı bulunan ilgili tüm tarafların katılımı ile kapsamlı bir konferans toplanması önerisi, çıkış yolunu işaret eden son derece önemli bir girişimdir.

Rum tarafının bu konudaki yaklaşımı ise her zaman yapıcı önerilerimize kulak tıkamak ve kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürmek olmuştur. Kıbrıs Rum yönetiminin tek yanlı faaliyetleri, Kıbrıs Türk halkının hakları yanında, Türkiye’nin kıta sahanlığını da ihlal etmektedir.

Kıbrıs Türk tarafı olarak işbirliği çağrımızı bu vesileyle bir kez daha hatırlatırız. Rum tarafının tek yanlı faaliyetlerle haklarımızı ihlal etmeye sürdürmesi halinde ise, Anavatan Türkiye ile birlikte kararlılıkla eşdeğer ve eş zamanlı adımlar atmaya devam edeceğiz.