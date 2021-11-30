“Rum tarafının uzlaşmaz tavrından vazgeçmesi bölgesel bir gereklilik”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Rum tarafının uzlaşmaz tavrından vazgeçmesi ve aklıselime davet edilmesinin, bölgesel bir gereklilik ve ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sennaroğlu, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu tarafından Ankara’da düzenlenen “Kudüs Bizim

Kırmızı Çizgimizdir” başlıklı 4. Konferansa katıldı.

Konferansta parlamentolardaki Filistin komisyon başkanlarının yanı sıra, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası parlamentolardan 100'den fazla milletvekili yer aldı.

Ankara Grand Hotel’de gerçekleşen konferansta Başkan Sennaroğlu, KKTC’yi temsilen bir konuşma yaptı.

Sennaroğlu konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin, belki de Filistin halkını en iyi anlayan halk olduğunun bilinmesi gerektiğini kaydederek, şiddettin, savaşın, ata topraklarından sökülüp atılmanın, kendi yurdunda sürgünü yaşamanın ne demek olduğunu iyi bildiklerini işte tam da bu sebepten bugün Filistin halkının yanında olduklarını kaydetti.

Kudüs’ün, Filistin davasının bir parçası olduğu kadar, o haklı mücadelenin sembolü ve en kutsal noktalarından biri olduğuna vurgu yapan Sennaroğlu , Kudüs’ün Filistin devletinin başkenti olduğunu söyledi.

Sennaroğlu, birlikten güç doğduğuna dikkat çekerek haksızlık karşısında ancak mağdurun yalnız bırakılmaması ile aydınlık günlerin mümkün olabileceğini bildiklerini ve Kıbrıs Türk halkını temsilen toplantıda olduklarını kaydetti..

Dünya kamuoyu, bu ve benzeri toplantılarla, Filistin halkının yalnız olmadığını işgal ve mağduriyetlerin baş sorumlularına deklere ettiğine işaret eden Sennaroğlu: “Filistin halkının gasp edilen toprakları ve hakları tüm insanlığın vicdanında bir yüktür. Bu yara ancak Filistin’de on-yıllardır devam eden işgalin son bulması, başkenti Kudüs’ün de huzur, barış ve güven ortamına kavuşması ile kapanacaktır. “ dedi.

Başkan Sennaroğlu, kimsenin bu haksızlığın zamanla, oyalamayla, bir takım tek-taraflı tasarruflarla gündemden düşmesini, Müslüman dünyanın ve insanlığın bunu dert etmekten vazgeçmesini beklememesi gerektiğini ifade ederek Filistin Halkı’na desteğin her daim süreceğini; hakları iade edilinceye, mücadeleleri sonuç verinceye kadar yanlarında duracaklarını söyledi.

Sennaroğlu, şunları kaydetti:

“Filistin halkı, çetin ve kanlı bir mücadele ile sınanmaktadır. Bu toplantılar yalnız olmadıklarını, işgalcinin silah ve kaba kuvveti karşısında dünya kamuoyunun bulunduğunu ve oldu-bittilerin kabul edilmeyeceğini deklere eden, kayda geçiren etkinliklerdir. Herkes bilmelidir ki, tarih sadece Filistin halkını değil, aynı zamanda bizleri de sınamaktadır. Kudüs’ün demografik yapısının zorla, hileyle değiştirilmeye çalışılmasına, Filistin halkının binlerce yıllık ata topraklarından sökülüp atılmasına karşı elimizden ne geliyorsa yapmalıyız, zira bu bir insanlık görevi ve ahlaki sorumluluktur.”

KIBRIS KONUSUNDA KARDEŞ ÜLKELERDEN HASSASİYET BEKLENTİSİ…



Kıbrıs Türk halkının komşu ve kardeş Filistin halkının barış, uzlaşı ve güven içerisinde yaşam mücadelesini takdir ederken, Kıbrıs adasındaki barış mücadelesini de herkesin kazançlı çıkacağı bir şekilde sonuçlandırmak için çaba sarf ettiğine değinen Sennaroğlu, Kıbrıs Türkünün fedakârlıklarının aldığı risk ve sorumlulukların bugüne kadar kendisini istediği noktaya taşıyamadığını söyledi..Kıbrıs sorunu konusunda yaşanan sürece değinen Sennaroğlu, şunları kaydetti:“2021 yılında Kıbrıs sorununda da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres’in davetiyle gayrı-resmi bir formatta Cenevre’de tüm taraflar bir araya gelmiştir. Kıbrıs Türk Tarafı ve Türkiye Cumhuriyeti, bugüne kadar sonuç vermeyen, adeta ilelebet müzakere edilmesini sağlayan kısır döngüyü kırmak amacıyla yeni ve yapıcı öneriler getirdi. Önerilerimiz, tarafların egemen eşitliği ve uluslararası düzeyde eşit statü ilkesini temel almaktadır. Ancak bu vizyonla hareket edilirse sonuç alınabileceğini herkesin fark etmesini ümit ediyor ve bu yönde yoğun bir diplomatik çaba ortaya koyuyoruz. Rum tarafının uzlaşmaz tavrından vazgeçmesi ve aklıselime davet edilmesi, bölgesel bir gereklilik ve ihtiyaçtır. Bu konuda, burada bulunan kardeş ve dost ülkelerden de hassasiyet göstermelerini bekliyor ve umut ediyoruz.”“KUDÜS, İNSANLIĞIN ORTAK HAFIZASIDIR”Konuşmasında, Kudüs’ün herhangi bir yer, sıradan bir şehir, alelade bir mekân olmadığını vurgulayan Sennaroğlu: “Kudüs binlerce yıllık tarihiyle insanlığın ortak hafızasıdır, İslam’ın ilk kıblesinin bulunduğu yer ve üç kutsal mescidinden bir olan Mescid-i Aksa’nın mekânıdır. Kudüs bir din veya ulusun münhasır kontrol ve mülkiyet iddia edemeyeceği kadar insanlığın ortak mirasıdır. Kudüs’ü bir dine, bir mezhebe, bir gruba indirgemek, bu kutsal mekâna yapılacak en büyük haksızlık olduğu kadar, buraya manen bağları bulunan başta milyarlarca Müslüman ve Hristiyan’ı yok saymak, onların haklarını inkâr etmek anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.Kuşkusuz buna ne kendilerinin, ne de dünyanın razı olamayacağını belirten Sennaroğlu, zaten bu toplantıların bu razı olmamanın, itirazın, direncin ve direnmenin sayısız tezahüründen biri olduğunu belirtti.Sennaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:“Güç, kaba kuvvet ve hileyle gasp edilenlerin yanlarına kar kalacağını zannedenler bilmelidirler ki, hak yerini buluncaya, Filistin halkı ülkesinde ve başkenti Kudüs’te hür ve onurlu bir yaşama kavuşuncaya kadar bu mücadeleyi hukuki, siyasi, ahlaki ve diplomatik boyutlarıyla devam ettireceğiz.Sözlerime son verirken, bir kez daha bu toplantının düzenlenmesinde görev alan, katkı koyan herkesi tebrik eder, ev sahipliğinden dolayı TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un şahsında Türkiye Cumhuriyeti’ne takdir ve teşekkürlerimi dile getirmek isterim.Filistin ve Kudüs davasına gönül ve destek veren herkesi kutlar, haksızlıkların en kısa sürede sona ermesini, Filistin Devletinin hasret kaldığı barış, huzur ve güvene kavuşmasını, başkenti Kudüs’ün işgal, gasp ve mahrumiyetlerden azade şekilde, hak ettiği günlere ulaşmasını temenni ederim.Filistin’e, Kıbrıs’a, zulmün kol gezdiği coğrafyalara ve tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik dilerim.”Parlamenterler Arası Kudüs Platformu tarafından düzenlenen “Kudüs BizimKırmızı Çizgimizdir” başlıklı 4. Konferansa katılmak amacıyla Ankara’da bulunan Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun yarın sabah KKTC’ye dönmesi bekleniyor.Sennaroğlu’na temasları sırasında Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ile Meclis Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada eşlik ediyor.