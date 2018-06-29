 “RUM YÖNETİMİNİN YAKIT ALANLARA CEZA YAĞDIRMASI FAŞİST BİR YAKLAŞIM”



Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rum Yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yakıt alan Rum vatandaşlarına ceza yağdırmasının ırkçı ve faşist bir yaklaşım olduğunu vurguladı.



Töre, yaptığı yazılı açıklamada, “Rum tarafının bu tür yaklaşımları ne ilktir ne de son olacaktır. Rumların bu zihniyeti hiç değişmemiştir” ifadelerini kullandı.



“Ambargo ve izolasyonlar devam ettiği müddetçe Rumlarla Kıbrıs’ı iki yakasını birleştirmeye çalışanlar hayal görmesinler, vazgeçsinler. Sınırlarımızı ve hudutlarımızı güvenlik içinde tutarak iki devlet varlığını devam ettirmelidir” diyen Töre, eşitlik, güvenlik ve özgürlüğün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak ve güçlendirmekle olacağını belirtti.



Töre, Kıbrıs’ta federasyon çatısı altında birleşik bir Kıbrıs’ın mümkün olmadığını idrak etmek gerektiğini, “Rumların beyinlerindeki barikatı kimsenin değiştiremeyeceğini” ifade etti